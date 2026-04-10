Экс-депутата думы Дегтярска Хисамова приговорили к 8,5 годам колонии за взятку

Ревдинский городской суд назначил 8,5 лет колонии строгого режима бывшему депутату думы Дегтярска Илье Хисамову, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере). Свою причастность к преступлению экс-депутат на суде отрицал.

Илья Хисамов

Суд установил, с 11 апреля по 24 июня 2025 года Хисамов передал должностному лицу МКУ «УЖКХ МО Дегтярск» 185 тыс. руб. за содействие в осуществлении коммерческой деятельности местного предпринимателя и общее покровительство. От лица требовалось подписывать акты приемки выполненных работ по муниципальным контрактам и договорам в ускоренном порядке, а также способствовать в беспрепятственном и приоритетном заключении с бизнесменом договоров. По данным прокуратуры Свердловской области, предприниматель являлся подрядчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. Деньги передавались за подписание актов приемки работ и заключение контракта по сносу сухих деревьев, восстановлению водоотведения поверхностных вод. При этом Хисамов был материально заинтересован в деятельности предпринимателя.

Илья Хисамов, согласно решению суда, также должен будет выплатить штраф в десятикратном размере суммы взятки. Кроме того, сумма взятки конфискована в доход государства. На имущество экс-депутата наложен арест. Приговор в силу не вступил.

Напомним, Илья Хисамов был арестован в июле. Ранее «Ъ-Урал» писал, что бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников использовал экс-депутата для решения вопросов силовым путем. Сейчас Пильников отбывает срок за взяточничество.

Ирина Пичурина