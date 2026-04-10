Суд ввел наблюдение в отношении ростовского КПК «Добробуд»

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского кредитного потребительского кооператива «Добробуд». Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Дело о банкротстве «Добробуда» инициировал ЦБ из-за неисполнения обязательств перед кредиторами на 12 млн руб. В списке кредиторов значатся девять физических лиц. Временным управляющим кредитного потребительского кооператива назначен Валерий Спиглазов.

«Добробуд» получил лицензию ЦБ в 2016 году. Организация имеет три офиса в Ростове-на-Дону и отделения в Азове, Новочеркасске и Таганроге. КПК предлагал договоры о передаче личных сбережений с доходностью 20-25% годовых и займы под 80-220% годовых.

Как сообщалось ранее, в марте Полицейские задержали в Ростове-на-Дону и Аксае организаторов и работников кредитно-потребительского кооператива, который работал как финансовая пирамида. Среди организаций значились «Добробуд», «Сберегательный капитал», «Новые финансы» и «Донской кредит».

Наталья Шинкарева