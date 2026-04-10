Стартовали прямые рейсы из Перми в Минск

Сегодня открылась полетная программа по маршруту Пермь — Минск. Первый рейс авиакомпании Red Wings прилетел в столицу Беларуси утром. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты осуществляются на самолете SSJ-100. Продолжительность рейса составляет 3 часа 5 минут.

Рейсы из аэропорта Перми в Минск будут выполняться два раза в неделю в течение летнего сезона — по понедельникам в 14:50 и пятницам в 05:30 утра. Обратные вылеты из Минска запланированы по понедельникам в 08:50 и четвергам в 23:40 до конца мая. С июня рейсы будут выполняться по четвергам в 22:35 и воскресеньям в 21:45.