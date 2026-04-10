С начала года АвтоВАЗ продал в РФ 65,5 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite

За три месяца 2026 года в России через дилерскую сеть было реализовано около 65,5 тыс. автомобилей Lada и Xcite. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Значительную поддержку продажам оказывают снижение цен с 1 января на Lada Aura на 354 тыс. руб. (-14%) и на Lada Largus на 73 тыс. руб. (-3,8%), а также рост спроса на автомобили семейства Niva, включая модель Travel с новым 1,8-литровым двигателем»,— говорится в сообщении.

Рыночная доля Lada удерживается на уровне около 25%. На предприятии отмечают, что рост продаж обеспечил положительные значения финансовых результатов Группы АвтоВАЗ в первом квартале текущего года по операционной и чистой прибыли. На средства полученной прибыли планируется профинансировать инвестиционную программу.

