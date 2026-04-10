Суд вынес приговор злоумышленнику, который спилил две ЛЭП

Кунгурский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя округа и признал его виновным в совершении двух преступлений: краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и приведении в негодное для эксплуатации состояние объекта энергетики (ч. 1 ст. 215.2 УК РФ).

Как сообщает пресс служба компании «Россети Урал», в июле 2025 года в районе деревни Зеленовка злоумышленник бензопилой спилил две опоры ЛЭП и похитил 70 м провода. Преступление было раскрыто по горячим следам, злоумышленником оказался 62-летний мужчина. Похищенное имущество и орудие преступления были изъяты.

В ходе расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде фигурант дал признательные показания. «Еще в ходе предварительного следствия он в добровольном порядке полностью возместил электросетевой компании причиненный материальный ущерб. С учетом данных обстоятельств гражданину был назначен штраф»,— сообщают «Россети Урал».