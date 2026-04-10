В Самаре экс-полицейского осудили за незаконную миграцию на железнодорожном вокзале

Бывший командир отделения ППС Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и его сообщник признаны виновными в организации канала незаконной миграции. Суд приговорил экс-полицейского к трем с половиной годам колонии и штрафу 150 тыс. руб., его гражданского подельника — к полутора годам колонии и аналогичному штрафу. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР на транспорте.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции, который контролировал соблюдение миграционного законодательства и проверял иностранных граждан, вступил в сговор со своим знакомым. За денежное вознаграждение они гарантировали, что мигранты с нарушениями режима пребывания (просроченные визы, отсутствие регистрации, недействительные патенты) смогут беспрепятственно находиться на территории железнодорожного вокзала.

Обвиняемый не проверял иностранцев, которых его подельник приводил на вокзал или которые уже работали в точках общепита и такси на привокзальной площади. Преступления совершались с 2020 по 2024 год.

Силовики установили, что в преступной схеме были задействованы трое других транспортных полицейских и гражданские лица. В отношении них также были возбуждены уголовные дела. Материалы рассматриваются в суде.

