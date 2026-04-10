Из Екатеринбурга запустят рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе перевозчика. Перелеты будут выполняться на самолете SSJ-100 до конца летнего расписания.

Отправиться в Ставрополь из Екатеринбурга можно будет с 1 мая. Сначала рейсы будут выполняться по пятницам, а в период с 1 июня до сентября самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

В Грозный можно будет вылететь с 6 мая — до конца летнего сезона самолеты будут летать из Екатеринбурга в столицу Чечни еженедельно по средам.

В Астрахань полеты начнутся 2 июня по вторникам, а с 4 июля будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Билеты уже в продаже. Стоимость билета в Ставрополь составляет 11 580 руб., в Грозный — 12 700 руб., в Астрахань — 11 177 руб.

Ирина Пичурина