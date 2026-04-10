В некоторых городах Татарстана выпал снег. Из-за сильного снегопада и ограниченной видимости введены временные ограничения движения транспорта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

В Татарстане из-за снегопада ограничили движение на ряде трасс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане из-за снегопада ограничили движение на ряде трасс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 8:00 движение для всех видов транспорта ограничено на дороге Алексеевское — Альметьевск на участке с 114-го по 143-й км в Альметьевском районе.

С 8:30 действуют ограничения для автобусов и грузового транспорта на трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке с 131-го по 249-й км — от Чистополя до Альметьевска.

Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий.

Анна Кайдалова