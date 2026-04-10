В 2025 году приставы взыскали с работодателей 104 млн рублей долгов по зарплате

В 2025 году в главном управлении федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю находилось более 5 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Работникам возвращено более 104 млн руб. Это на 12 млн руб. больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, самыми крупными должниками по заработной плате в Прикамье стали муниципальные предприятия. На первом месте находится кизеловское МУП «Ключи 2015», не выплатившее своим работникам 28 млн руб., на втором месте — МУП «ЯйваДом» с долгом в 17,5 млн руб., на третьем — МУП «Яйва-Водоканал» с 9 млн руб. В ходе работы по исполнительным производствам эти долги были взысканы в принудительном порядке.