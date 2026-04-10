В Оренбургской области возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц

В отношении двух жителей Беляевского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации следствия, ночью 7 апреля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения прибыли к дому потерпевшего на ул. Пролетарской села Днепровка. Из-за произошедшего конфликта они нанесли ему удары по различным частям тела. Затем, фигуранты, угрожая потерпевшему физической расправой, потребовали от него залезть в багажник автомобиля, после чего перевезли к магазину на ул. Советской. Там его освободили местные жители.

Следователи задержали подозреваемых. Инициирован вопрос об избрании каждому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева