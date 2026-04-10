В Татарстане число граждан, отчаявшихся найти работу, увеличилось с 2 тыс. в 2024-м до 3 тыс. в 2025 году. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Росстат.

За год в Татарстане на 50% выросло число отчаявшихся найти работу

За последние пять лет максимум был зафиксирован в 2023 году — 4 тыс. человек. В 2021–2022 годах показатель составлял по 3 тыс.

В Приволжском федеральном округе большее число таких граждан зарегистрировано в Башкортостане (6 тыс.) и Пермском крае (4 тыс.). Всего по округу — 22 тыс., по России — 126 тыс.

Средний срок поиска работы в Татарстане в 2025 году составил 4,1 месяца против 4 месяцев годом ранее. Это ниже, чем в среднем по ПФО (4,3 месяца) и по России (5,2 месяца).

