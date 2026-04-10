Вечером в Чувашии объявляли ракетную опасность
В Чувашии в 21:53 объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Внимание! В Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Спустя более часа, в 23:17, режим на территории республики сняли. На этом фоне в аэропорту Чебоксар действовали ограничения на полеты, позже их отменили.
Режим ракетной опасности действовал и в соседнем Татарстане. В Марий Эл объявляли угрозу беспилотной опасности.