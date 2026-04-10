В Чувашии в 21:53 объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Вечером в Чувашии объявляли ракетную опасность

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Спустя более часа, в 23:17, режим на территории республики сняли. На этом фоне в аэропорту Чебоксар действовали ограничения на полеты, позже их отменили.

Режим ракетной опасности действовал и в соседнем Татарстане. В Марий Эл объявляли угрозу беспилотной опасности.

