Получивший звание Героя России министр Тувы решил стать депутатом Госдумы РФ

Министр по делам молодежи Республики Тыва, Герой России Буян Куулар зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования «Единой России» (ЕР) перед выборами в Госдуму РФ. Его анкета занесена в базу праймериз.

Звание Героя России младший сержант Буян Куулар получил в 2024 году «за мужество и героизм при выполнении боевых задач». Министром он был назначен в декабре 2025-го. Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года господин Куулар, победив на выборах в верховный хурал Тувы, вошел в состав фракции ЕР. Но тогда он отказался от политической карьеры и вернулся в зону СВО.

Буян Куулар заявился на участие в Тывинском округе №37 — единственном одномандатном округе на территории республики. Ранее заявление на участие в праймериз как в округе, так и по партсписку подал вице-спикер Госдумы РФ, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол. Всего к 10 апреля в регионе зарегистрировано девять претендентов. В их числе четверо участников СВО: министр Буян Куулар, стрелок Экер-оол Манчын, военный пенсионер Владимир Ооржак и командир батареи Сайдаш Серен.

В настоящее время мандат депутата Госдумы РФ от Тывинского округа остается вакантным. Избранный в 2021 году Айдын Сарыглар сложил полномочия после избрания мэром Кызыла.

