В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж пострадали семь человек

На 143 км трассы Екатеринбург — Реж в результате ДТП пострадали семь человек, включая двух детей, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Организована проверка.

Авария произошла 9 апреля около 16:00. На трассе столкнулись три автомобиля: Nissan Murano, «Лада Калина» и Tenet T7. По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с двумя другими машинами. Пострадали водители и пассажиры всех трех автомобилей. Среди пострадавших — двое детей в возрасте 14 и восьми лет, находившиеся в Tenet. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Алапаевска для оказания медицинской помощи.

Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки.

