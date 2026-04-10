В Прикамье обновят 11 железнодорожных перегонов

В 2026 году Свердловская железная дорога (СвЖД) отремонтирует в Пермском крае 111,1 км пути и заменит 41 стрелочный перевод. Всего планируется обновить 11 перегонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Как сообщает пресс-служба СвЖД, капитальный ремонт пути начнется с рокадных направлений: это перегоны Калино — Лямино, Березники-Сортировочная — Яйва и другие. На главном ходу Транссиба работы пройдут поэтапно с июня по сентябрь, на перегонах Менделеево — Григорьевская, Оверята — Курья, Мулянка — Юг, Кишерть — Шумково, Шаля — Вогулка.

В работах будут участвовать более 300 железнодорожников; будет задействовано три путевые машинные станции, свыше 30 единиц техники, а также семь механизированных комплексов, включающих экскаваторы и бульдозеры.