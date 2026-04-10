17-летнего пермяка будут судить за дропперство

Управление МВД по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В ходе следствия установлено, что молодой человек испытывал финансовые трудности и искал возможность быстрого заработка. В одном из мессенджеров неизвестный предложил ему продать свою банковскую карту. Карта была продана вместе с логином и паролем за 7 тыс. руб., что квалифицируется как дропперство.

Следователями была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.