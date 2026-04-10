Список дефицитных профессий в Челябинской области снизился в 2,8 раза за год

В первом квартале 2026 года в списке дефицитных профессий в Челябинской области осталось 12 специальностей. К аналогичному периоду прошлого года показатель снизился в 2,8 раза, сообщает hh.ru.

Сейчас самой дефицитной профессией остаются врачи (1,2 резюме на вакансию при норме 4-7,9 резюме). Также работодателям сложно найти зоотехников, дворников (по 1,6 резюме), главврачей и заведующих отделением (1,7), администраторов магазина (2,7), заведующих аптекой (2,9), поваров (3), продавцов-консультантов (3,7), ветеринарных врачей (3,8), слесарей, агентов по недвижимости, фармацевтов-провизоров (по 3,9).

Из списка дефицитных специальностей, в частности, выбыли товароведы, зоотехники, электромонтажники, сварщики, геологи, технологи, маляры, уборщики.

Виталина Ярховска