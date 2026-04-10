В Тюменскую область не пропустили 63 литра молока из Казахстана
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО пресекли ввоз молочной продукции из Казахстана без ветеринарных документов, сообщили в ведомстве.
Проверка прошла в пункте приема уведомлений «Казанское» в селе Ельцово в Тюменской области. Инспекторы задержали транспортное средство, перевозившее 63 литра молочной продукции. При проверке выяснилось, что у товара отсутствуют необходимые ветеринарные сопроводительные документы.
В связи с нарушением правил ввоза, вся партия продукции была возвращена отправителю.