В Тюменскую область не пропустили 63 литра молока из Казахстана

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО пресекли ввоз молочной продукции из Казахстана без ветеринарных документов, сообщили в ведомстве.

Проверка прошла в пункте приема уведомлений «Казанское» в селе Ельцово в Тюменской области. Инспекторы задержали транспортное средство, перевозившее 63 литра молочной продукции. При проверке выяснилось, что у товара отсутствуют необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

В связи с нарушением правил ввоза, вся партия продукции была возвращена отправителю.

Ирина Пичурина