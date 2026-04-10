В Дагестан направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, в затопленные регионы республики Дагестан будут направлены 100 специалистов и 30 единиц техники от Донского спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, в республике подтопленными остаются восемь населенных пунктов в шести районах.

«Всего 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Продолжается восстановление энергоснабжения в трех муниципалитетах, газоснабжения — в двух, холодного водоснабжения — в Карабудахкентском районе»,— сообщили в ведомстве.

Спасатели продолжают обходить частные дома и прилегающие территории, оказывая помощь в расчистке участков, доставке продуктов и воды, а также в дезинфекции и санитарной обработке территорий, пострадавших от затопления, включая важные социальные объекты. В процессе участвуют не только спасатели, но и местные жители, а также волонтеры.

Продолжается оценка ущерба.

Наталья Белоштейн