В Омской области введен особый противопожарный режим

На территории Омской области введен особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления подписал глава региона Виталий Хоценко.

Согласно документу, ограничения будут вводиться в области поэтапно в зависимости от территории и уровня пожарной опасности. С 10 апреля по 10 июня они будут действовать в Омске, а также на территории Азовского, Калачинского, Марьяновского, Омского, Таврического и других муниципальных округов региона. С 15 апреля по 15 июня особый противопожарный режим вводится в Большеуковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском округах.

На период действия режима жителям запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и посещать леса. Кроме того, ограничения распространяются на приготовление пищи на мангалах, в том числе закрытого типа.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 10 по 11 апреля в Омской области днем температура воздуха поднимется до +10 градусов, ночью ожидается до -6 градусов. Днем 12 апреля прогнозируется потепление до +15 градусов, ночью температура воздуха опустится до +2 градусов.

Александра Стрелкова