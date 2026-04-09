СК возбудил дело о халатности из-за обрушения подъезда в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности после частичного обрушения подъезда жилого дома в Заводском районе (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 9 апреля на Ново-Астраханском шоссе. В многоквартирном доме, который ранее был признан аварийным и подлежащим сносу, обрушилась часть подъезда. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Следователи провели осмотр места происшествия. В ведомстве также заявили, что в рамках расследования будут приняты меры для восстановления нарушенных прав жильцов.

Нина Шевченко