В Югре найден мертвым экс-глава районной полиции, находившийся под следствием

Бывший начальник полиции Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югры) Иван Абакумов, который находился под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий, найден мертвым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обстоятельства его гибели устанавливаются.

Иван Абакумов был фигурантом дела о превышении должностных полномочий. В январе его задержали и поместили под домашний арест.

