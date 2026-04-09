В Югре найден мертвым экс-глава районной полиции, находившийся под следствием
Бывший начальник полиции Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югры) Иван Абакумов, который находился под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий, найден мертвым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обстоятельства его гибели устанавливаются.
Иван Абакумов был фигурантом дела о превышении должностных полномочий. В январе его задержали и поместили под домашний арест.