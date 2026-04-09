Клева не будет

Рыбоводное хозяйство бывшего председателя земского собрания Чайковского муниципального района Юрия Ланге может лишиться земли. С требованием об изъятии из незаконного владения 33 га в прибрежной зоне и акватории Камы в Чайковском округе в суд обратилась прокуратура. Надзорный орган выявил нарушения водоохранного законодательства в ходе проверки. В прокуратуре считают, что спорный объект не может находиться в частной собственности. Юрий Ланге с претензиями не согласен. Указанная территория используется для выращивания редких сортов рыбы.



Прокуратура Пермского края обратилась в Арбитражный суд с иском к экс-главе земского собрания Чайковского, руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства Юрию Ланге. Согласно информации, опубликованной в картотеке дела, прокуратура подала иск об истребовании из незаконного владения части земельного участка площадью 33 га. Как указано в документах суда, спорная территория находится на береговой полосе и в акватории Нижнекамского водохранилища. Речь об участке на правом берегу Камы в Чайковском. Спорная земля является частью участка общей площадью 44 га и относится к землям сельхозназначения. Разрешенное использование земли — рыбоводство.

В прокуратуре Пермского края пояснили, что обращение в суд последовало после выявления нарушений в ходе проверки исполнения водоохранного законодательства. В частности, было установлено, что принадлежащий ответчику участок находится в границах береговой полосы, а основная его часть — в акватории Нижнекамского водохранилища. Согласно законодательству, передача земли в границах водного объекта, а также его акватории невозможна. Указанная территория относится к объектам общего пользования, поэтому нахождение спорного участка в частной собственности нарушает права неопределенного круга лиц.

Юрий Ланге — экс-председатель земского собрания Чайковского муниципального района. В 2015 году он основал крестьянско-фермерское хозяйство по разведению рыбы. КФХ занимается выращиванием северной рыбы: нельмы, муксуна, форели, лосося, а также выращиванием мальков стерляди для компенсации ущерба водным биоресурсам. Ранее сообщалось, что рыбоводческий комплекс под руководством Юрия Ланге был получателем гранта из бюджета Пермского края на реализацию проектов развития семейных ферм. Для крестьянско-фермерского хозяйства господина Ланге было выделено 9 млн руб. За счет этого хозяйству удалось привлечь в проект дополнительно 46 млн руб. По данным на 2023 год, Чайковский рыбоводный комплекс КФХ Юрия Ланге производил около 50 тонн рыбы в год. В планах хозяйства было увеличить объем производства до 100 тонн за три года при поддержке краевых властей.

Сам Юрий Ланге в беседе с «Ъ-Прикамье» отметил, что пока не готов комментировать судебное разбирательство, и предложил дождаться решения суда. С требованием прокуратуры господин Ланге не согласен. «Все было официально зарегистрировано»,— подчеркнул ответчик. При этом он подтвердил, что участок используется в деятельности крестьянско-фермерского хозяйства.

Иск принят к производству. Третьими лицами в споре привлечены теруправление Росимущества, Камское бассейновое водное управление, администрация Чайковского округа и другие структуры. Предварительное судебное заседание назначено на 7 мая.

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев полагает, что иск прокуратуры будет удовлетворен, а право собственности на участок прекращено. Эксперт также обращает внимание, что большей частью он сформирован в границах акватории и береговой линии, но при этом, согласно данным кадастра, относится к категории земель сельхозназначения. «В данном случае берег, судя по всему, нужен только как подход к водоему»,— полагает господин Кучембаев.

Также юрист обратил внимание, что удельный показатель квадратного метра спорного участка составляет 1 руб. 49 копеек. «Если эта территория представляет интерес с точки зрения бизнеса, то не следует оценивать ее в копейки как земли сельхозназначения»,— полагает юрист. При этом спорный объект можно осваивать дальше. Так, береговая часть может быть передана в аренду, а часть акватории — по договору водопользования. Глава фермерского хозяйства теоретически тоже может претендовать на этот актив, но на общих основаниях.

Ирина Суханова, Дмитрий Астахов