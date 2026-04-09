В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет финансовый форум «Финмаркет»

В Екатеринбурге 12 и 13 мая состоится четвертый Всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках кейс-конгресса эксперты федерального уровня представят авторские подходы к управлению капиталом, повышению доходности и минимизации рисков.

Форум пройдет на трех площадках: киноконцертном театре «Космос», креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». В центре внимания — практические кейсы от спикеров федерального уровня: предпринимателей, бизнес-стратегов, инвесторов.

Среди спикеров — Назар Щетинин, генеральный директор финтех-компании «Ньютон Технологии» и автор проекта «Вредный инвестор». Он расскажет о построении инвестиционного портфеля в новых рыночных условиях.

Форум «Финмаркет» организован Правительством Свердловской области, Администрацией Екатеринбурга и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП)

Альтернативным подходом поделится Андрей Пименов, начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир Инвестиций». Эксперт критикует традиционную модель инвестирования, основанную на поиске «сбывающихся прогнозов», и предлагает фокусироваться не на предсказаниях, а на принципах, которые работают в любых условиях.

Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС и ведущий программы «Личные деньги» на телеканале «Россия 24», расскажет, какие инструменты могут приносить доход при высокой ключевой ставке.

Хедлайнером станет экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич с темой «Экономика регионов в 2025 году и начале 2026 года: чего ждать и к чему готовиться». Специальный гость — олимпийский чемпион Алексей Ягудин — выступит с мотивационной лекцией о перекрестке спорта и шоу-бизнеса.

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Напомним, в прошлом году форум собрал 7 тысяч участников из 40 регионов России.

