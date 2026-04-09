Под Астраханью будут судить бывшую начальницу почты за присвоение 800 тыс. руб.

Черноярский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении 800 тыс. руб. на почте (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2025 года фигурантка, пользуясь тем, что контроль за кассой и товарно-материальными ценностями был возложен на нее саму, изъяла из кассы более 822 тыс. руб. Деньги и товар обвиняемая обратила в свою пользу.

Расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Нина Шевченко