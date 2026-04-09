Главные новости за 9 апреля. Сочи

Прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку по факту падения мальчика с седьмого этажа недостроенного здания.

Рыбохозяйственные предприятия Сочи произвели в 2025 году более 2 тыс. т форели, увеличив показатели на 127% по сравнению с предыдущим годом.

На Красной Поляне в ночь на 9 апреля выпало более 30 см снега. Осадки начались прошлой ночью, и по состоянию на 08:00 9 апреля снегопад продолжался на самых нижних отметках. Суточный прирост снега на отметке 1460 м составил плюс 33 см, выше 2 тыс. м — плюс 21 см.

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила законность обращения в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц.