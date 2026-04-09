Второй помощник свердловского депутата Госдумы заявил о выдвижении в парламент

Помощник депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова («Единая Россия»), заместитель председателя гордумы Ирбита Илья Анацкий подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в нижнюю палату российского парламента. Как сказано на сайте объединения, политик намерен избраться в Госдуму от Нижнетагильского одномандатного округа. По данным на 9 апреля, конкурентами господина Анацкого за мандат являются директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников и самозанятый Павел Половинкин. Действующий депутат Госдумы от территории Константин Захаров («Единая Россия») на праймериз не заявился.

Илья Анацкий (справа)

Фото: Пресс-служба «Единой России» Илья Анацкий (справа)

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Илья Анацкий работает начальником отдела в Многофункциональном центре (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. Избирался в думу Ирбита в 2017 и 2022 годах от «Единой России». На последних выборах получил наибольшую поддержку избирателей среди всех кандидатов в четырехмандатном округе №2 — 1 тыс. голосов. С ним мандаты также получили единороссы Сергей Юрьев (794), Наталья Гоппова (773) и Илья Абросимов (757). В декабре 2025 года господин Анацкий покинул состав политического совета свердловского регионального отделения «Единой России» по решению делегатов партийной конференции.

Илья Анацкий стал вторым помощником депутата Госдумы Максима Иванова, который заявился на праймериз «Единой России». Ранее о намерении избраться в заксобрание Свердловской области по списку партии от Богдановичской территориальной группы и в нижнюю палату российского парламента от Асбестовского одномандатного округа заявил Сергей Липанин — президент благотворительного фонда Максима Иванова. За мандат депутата Госдумы ему придется конкурировать со своим работодателем.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев