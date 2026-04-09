В Самаре избрали меру пресечения обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере

В четверг, 9 апреля, Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения гражданину в виде заключения под стражу на два месяца, по 6 июня включительно. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере; участие в преступном сообществе). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемый и неустановленные лица, действуя в составе преступной организации обманом добились получения автовладельцами в рамках мирового соглашения либо по решению суда денежных средств от организации производителя транспортных средств на общую сумму не менее 113,2 млн руб. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. Таким образом они похитили деньги, принадлежавшие обществу с ограниченной ответственностью. Также они пытались похитить у компании еще не менее 25,8 млн руб.

Постановление в законную силу не вступило.

