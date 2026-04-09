Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает об «умных» полимерах и о том, как они позволяют сокращать издержки бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Десятилетиями промышленность искала «золотую середину» между каучуком и пластмассой. Резина долговечна и эластична, но ее производство энергозатратно, а переработка практически невозможна. С появлением термоэластопластов, или ТЭП-компаундов, ситуация изменилась. Эти материалы гибкие, как резина, но при этом их можно плавить и формовать повторно, как обычный пластик. И это не просто вопрос экологии, безотходное производство — ключевой фактор маржинальности.

Внедрение таких «умных» полимеров позволяет бизнесу основательно сокращать издержки. Они востребованы везде: от медицины и пищевой упаковки до автомобилестроения и кабельной индустрии. Однако до последнего времени около 10% самых сложных, высокотехнологичных составов России приходилось импортировать.

Ситуацию меняет научно-производственное предприятие «Полипластик». На своей площадке в Энгельсе компания ввела в эксплуатацию линию мощностью до шести тысяч тонн в год. При этом речь идет о наиболее сложных материалах, которые работают в агрессивных средах и под высокими нагрузками. Это высокотехнологичные термоэластопласты динамической вулканизации — полимеры, отвечающие целям и задачам, которые ставит перед разработчиками и производителями нацпроект «Новые материалы и химия». Про запуск линии рассказал Александр Павлов, генеральный директор «НПП Полипластик», входящей в «Группу Полипластик»:

«Запуск производства позволит существенно продвинуть импортозамещение и закрыть значительную часть потребности российского рынка в современных эластомерных материалах. Для нас это не просто новый производственный проект, а шаг к расширению линейки собственных высокотехнологичных решений и освоению новых полимерных матриц с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Проект обеспечит дополнительный выпуск компаундов на основе термоэластопластов и будет направлен на удовлетворение потребностей сразу нескольких ключевых отраслей, таких как автопром, электротехника, кабельная промышленность, строительство и производство бытовой техники».

Такие масштабные проекты позволяют бизнесу не просто замещать импорт, а создавать уникальные продукты на стыке полимерных матриц.