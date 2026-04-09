Товарооборот между Ростовской областью и Беларусью достиг $800 млн

По оценкам белорусских партнеров, товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь достиг почти $800 млн, есть потенциал выйти на отметку в $1 млрд. Об этом сообщил глава региона по итогам встречи с послом Беларуси в РФ Юрием Селиверстовым.

В планах на сотрудничество — создание в Ростовской области молочно-товарных комплексов на основе белорусской модели, обновление парка общественного транспорта электробусами, зарядными станциями и троллейбусами производства Минского автомобильного завода.

Кроме этого, стороны намерены проработать вопрос по внедрению белорусских практик и технологий в сферах водоснабжения и обращения с отходами.

Губернатор добавил, что между республикой и Ростовской областью действуют 13 побратимских договоров, проводятся совместные патриотические и культурные мероприятия.

Наталья Белоштейн