Суд в Волгограде взыскал с «Концессий» 265 тыс. за потоп и перелом шейки бедра у пенсионерки

Кировский районный суд Волгограда взыскал с «Концессий водоснабжения» 265 тыс. руб. ущерба за затопленный дом и перелом шейки бедра местной жительницы. В инстанцию с иском обратился опекун пожилой женщины, сообщили в пресс-службе суда.

По данным судебной инстанции, 26 октября 2024 года на ул. Лейтенанта Лукина в Волгограде прорвало водопровод. Из-за особенностей местного рельефа разлившаяся вода хлынула в сторону частного дома на ул. Кременской, где проживала пенсионерка, и затопила первый этаж, повредив имущество. Три дня спустя женщина поскользнулась на влажном после потопа полу и упала. Медики диагностировали перелом шейки бедра.

Опекун волгоградки неоднократно обращался в ООО «Концессии водоснабжения» с просьбой зафиксировать ущерб, но безуспешно. В компании посчитали, что не виноваты в коммунальной аварии. В марте 2025 года ООО ответило, что специалисты обследовали место происшествия, сети исправны, а следов подтопления придомовой территории и самого дома нет. Суд назначил строительно-техническую экспертизу.

Эксперты установили, что причиной потопа стала сетевая вода из наружного водопровода и отсутствие гидроизоляции в подвале дома. Кроме того, 25 октября 2024 года была зафиксирована аварийная заявка о прорыве водоснабжения на ул. Лейтенанта Лукина, 27. Суд пришел к выводу, что «Концессии» обязаны проводить профосмотры трубопровода и вред имуществу пенсионерки связан с неисполнением ООО своих обязанностей.

В пользу волгоградки взыскано 150 тыс. руб. за причиненный ущерб, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, около 80 тыс. руб. штрафа, а также 26 тыс. руб. за юридическую помощь и заключение специалиста. Решение в законную силу не вступило.

Марина Окорокова