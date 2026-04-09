Донской парламент предложил ограничить количество домашних животных в квартирах

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены обратиться в Правительство РФ с предложением установить строгие правила содержания домашних животных в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Причиной для принятия мер стали многочисленные обращения жителей региона с жалобами на соседей, содержащих в квартирах десятки домашних животных, что приводит к появлению устойчивого запаха, антисанитарии и постоянным конфликтам между жильцами.

В Законодательном собрании пояснили, что федеральное законодательство требует соблюдения санитарных норм при содержании животных, но конкретные правила не разработаны. Законом не установлен четкий лимит на количество животных, проживающих в квартире.

Так как такие нормы прописать на региональном уровне невозможно, депутаты намерены просить федеральный центр установить верхний предел количества животных в расчете на площадь квартиры.

Наталья Белоштейн