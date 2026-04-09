На центральных улицах Ростова-на-Дону отключили электричество
В Ростове-на-Дону в 17:01 произошло технологическое нарушение в электросети. Авария привела к частичному отключению потребителей электроэнергии в центре города. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».
Без электроснабжения остались жители и организации в границах улицы Пушкинской, Максима Горького и Адыгейской, а также проспекта Кировского и переулка Журавлева.
Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов. Потребителей предупреждают, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного уведомления.