Паслер: уровень воды в реках Свердловской области не превышает ежегодной нормы

Уровень воды в реках Свердловской области не превышает ежегодной нормы и соответствует прогнозам, сообщил губернатор Денис Паслер по итогам заседания регионального правительства. По словам министра природных ресурсов региона Дениса Мамонтова, в ближайшее время ожидается снижение темпов подъема воды из-за похолодания, однако ситуация будет зависеть от интенсивности осадков.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Сейчас уровень воды в реках Среднего Урала не превышает ежегодной нормы и соответствует прогнозам.Тем не менее в некоторых территориях вода подступала к садовым участкам, есть подтопления мостов, переливы через дороги»,— подчеркнул глава региона.

Во всех территориях проведены подготовительные мероприятия: организованы паромные и лодочные переправы, населенные пункты в зоне потенциального риска обеспечены продуктами, водой и медикаментами.

По прогнозам уровень воды в реках и водохранилищах начнет снижаться лишь к началу мая, добавил глава региона.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что режим «чрезвычайной ситуации» муниципального характера ввели после частичного обрушения моста в поселка Лая (Горноуральский МО) под Нижним Тагилом.

Полина Бабинцева