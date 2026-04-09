На Дону начались весенние обработки скота перед выпасом

В Ростовской области началась масштабная весенняя кампания по ветеринарной обработке скота перед выводом на пастбища. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По данным специалистов, плановые мероприятия направлены на профилактику социально значимых болезней сельскохозяйственных животных и необходимы для дальнейшего планирования оздоровительных работ. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что управление ветеринарии Ростовской области опровергло информацию о вероятной вспышке в регионе особо опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных.

Ветеринары проводят диагностические исследования животных на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, лептоспироз, сап, ИНАН, хламидиоз и другие заболевания. После получения отрицательных результатов здоровое поголовье вакцинируют против сибирской язвы, ящура, бешенства, заразного узелкового дерматита, оспы овец, высокопатогенного гриппа птиц и классической чумы свиней.

Весенние профилактические обработки обязательны для скота во всех формах хозяйств — от крупных сельхозпредприятий до личных подсобных хозяйств. Владельцам необходимо предоставить для обработки всех животных, включая молодняк.

