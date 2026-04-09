В Ростовской области водитель опрокинувшейся легковушки скончался в больнице

В Красносулинском районе водитель опрокинувшегося «ВАЗ 11113» скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительным данным, 9 апреля в 09:00 на 7 км автодороги Гуково — Углеродный 79-летний водитель «ВАЗ 11113» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн