Ставрополье отправило Дагестану 20 тонн гуманитарного груза

Ставропольский край отправил в Дагестан около 20 тонн гуманитарного груза для помощи жителям республики, пострадавшим от масштабного наводнения в конце марта 2026 года. Губернатор края Владимир Владимиров лично принял участие в погрузке первой партии конвоя в Пятигорске, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства СК.

Из краевого фонда в Махачкалу направили генераторы, насосы для откачки воды, специнструмент для работы на затопленных территориях, а также собранные жителями теплые вещи, питьевую воду, лекарства и средства гигиены. По словам губернатора, сбор гуманитарной помощи организован с учетом поступивших запросов от властей Дагестана и позволит обеспечить пострадавшим базовыми условиями выживания и сохранить здоровье населения.

Наводнение в Дагестане произошло 28–29 марта 2026 года изза аномальных ливней, которые стали сильнейшими за последние 107 лет. В республике подтоплены сотни жилых домов, повреждены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, в ряде районов и городов, включая Хасавюрт и столицу Махачкалу, введен режим чрезвычайной ситуации. Без электроснабжения остались сотни тысяч человек, разрушены мосты и дороги, часть населения эвакуирована. Государственные службы, включая МЧС, уже начали доставку гуманитарных грузов специальными бортами и наземными маршрутами: только спецбортом Ил76 в республику доставили более 23 тонн помощи. В этих условиях помощь от соседнего региона воспринимается как важный элемент системной поддержки пострадавших территорий.

Владимир Владимиров отметил, что Ставрополье помнит, «каково это — большая вода», и намеренно подчеркнул преемственность региональной политики помощи. В 2017 году краю самому приходилось получать поддержку от республик Северного Кавказа после наводнения, поэтому в Пятигорске и других городах акция сбора гуманитарной помощи проходит в режиме постоянной координации.

Губернатор также сообщил, что в ходе разговора с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым он предложил принять у себя на отдых детей из пострадавших семей, оказавшихся в сложных социальнобытовых условиях после паводка. Владимир Владимиров подчеркнул, что это не разовая акция, а часть более широкой схемы солидарной поддержки: регион готов к дальнейшим поставкам как материальной помощи, так и социальных ресурсов, включая медицинские и реабилитационные программы для детей.

По данным администрации края, кроме КамАЗа, отправленного из Пятигорска, еще один автомобиль с аналогичным набором груза едет из Ставрополя, а сбор продолжается в муниципалитетах по всей территории региона.

Станислав Маслаков