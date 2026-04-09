Национализированная ранее типография «Печатня» перешла под контроль столичной компании
Компания АО «Гелиос Стар», согласно последним данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), стала новым собственником петербургской типографии «Печатня», которая была обращена в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ в марте текущего года.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ появились 8 апреля. Прежний владелец предприятия, Ирина Руденя, вышла из состава учредителей. Московская компания «Гелиос Стар» была зарегистрирована относительно недавно — 20 февраля 2025 года и работает в сфере управления активами. Генеральным директором с момента основания является Юлия Гугина.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 марта полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, поданный в январе этого года. Ответчиками по делу выступили Ирина Руденя, зарегистрированный в Белизе офшор Werdelia Holdings Limited, гражданин Казахстана Сергей Ким, а также российский бизнесмен Александр Тимохин, проживающий в Лондоне. Как отмечает надзорное ведомство, Ким и Тимохин являются резидентами Великобритании — страны, которую в России сейчас относят к недружественным. Именно они, по версии надзорного органа, и есть настоящие бенефициары предприятия.
«Печатня» была основана в 2000 году. Компания специализируется на полном цикле производства картонной упаковки, самоклеящихся этикеток и инструкций для фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической отраслей. По итогам 2023 года выручка составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб., стоимость активов — 7 млрд руб., чистые активы — 2,8 млрд руб. Штат сотрудников насчитывает 479 человек.
