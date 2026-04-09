Чиновник налоговой службы в Ростове-на-Дону стал фигурантом уголовных дел

В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела камеральных проверок Федеральной налоговой службы. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, что в мае 2025 года фигурант нарушил установленные сроки камеральной проверки и незаконно привлек индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности. Чтобы скрыть несвоевременность проведенных мероприятий, он составил акт налоговой проверки, датированный июлем 2023 года. В документе была отражена недоимка по налогу на сумму более 3,8 млн руб.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и службы фигуранта, а также других лиц проведены обыски. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и возможных соучастников фигурантов.

