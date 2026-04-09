В ЮОВС назначили нового судью и зампредседателя

В суд Южного военного округа назначили четырех новых судей. Соответствующий указ сегодня, 9 апреля, подписал президент России Владимир Путин, следует из сообщения пресс-службы ЮОВС.

Согласно указу, Денис Галкин назначен заместителем председателя Южного окружного военного суда. Судьей, кроме того, стал Омар Тогузаев. Председателем Буденновского гарнизонного военного суда назначен Дмитрий Иванов. Илья Березовский получил должность судьи Донецкого гарнизонного военного суда.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что судьей Южного окружного военного суда назначен Сергей Браславцев.

