Суд отклонил жалобу на решение УФАС по лесному аукциону в Геленджике

Арбитражный суд отклонил требования Краснодарской краевой оздоровительной общественной организации «Лесная сказка» о признании незаконным решения краснодарского УФАС от 5 июня 2024 года.

В антимонопольном органе организация обжаловала действия министерства природных ресурсов Краснодарского края при проведении электронного аукциона на право аренды лесного участка. Торги касались территории в Геленджикском лесничестве. Краснодарское УФАС рассмотрело жалобу организации и 5 июня 2024 года вынесло решение о признании претензий необоснованными.

«Лесная сказка» посчитала решение антимонопольной службы незаконным и не соответствующим положениям федерального закона «О защите конкуренции». Однако суд пришел к выводу, что требования заявителя не подлежат удовлетворению.

Суд указал, что для признания решения органа публичной власти недействительным необходимо одновременное наличие двух условий: несоответствие акта закону и нарушение прав заявителя. В данном случае эти условия не были выполнены.

В решении АС говорится, что УФАС действовал в рамках полномочий, предусмотренных статьей 18.1 федерального закона «О защите конкуренции», которая регулирует рассмотрение жалоб на проведение торгов и заключение договоров по их результатам.

Общественная организация «Лесная сказка» зарегистрирована в 2010 году. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная. Председателем значится Таисия Овчаренко.

Елена Турбина