Остались ли санкции Евросоюза «умными»?

Дмитрий Дякин, адвокат, глава практики разрешения споров юридической фирмы «Дякин, Горцунян и партнеры»

Фото: Из личного архива Дмитрия Дякина Дмитрий Дякин, адвокат, глава практики разрешения споров юридической фирмы «Дякин, Горцунян и партнеры»

На протяжении уже больше десяти лет, с момента первых санкций Евросоюза против российских компаний и граждан, евробюрократы подчеркивают, что применяют только «точечные» и «взвешенные» меры. Был даже разработан доходчивый и емкий термин — «умные» санкции. С каждым новым пакетом санкций ЕС растут сомнения, что они остаются «умными» — во всех смыслах этого слова.

Вряд ли кто-то серьезно поспорит, что рестрикции против россиян из точечных давно стали фронтальными. Они затронули все сектора экономики страны, а под персональные санкции попали лица, явно далекие от участия в формировании внешней политики РФ. Это доказывают, в частности, регулярные новости о том, что Суд ЕС признал очередные персональные санкции безосновательными. Впрочем, у Совета ЕС выработан целый комплекс мер по обходу решений собственного суда, например, обновление санкционных списков раз в шесть месяцев.

Для бизнеса из РФ стало новой нормальностью, что ЕС постоянно вводит новые репрессивные меры. Уже выходят из моды шутки про «пакет с пакетами», а у коллег порой вызывает удивление, что некоторые сектора экономики РФ или крупные компании НЕ находятся под санкциями. На мой взгляд, подобное «привыкание» неконструктивно, непродуктивно и, по сути, стимулирует ЕС и дальше вводить любые меры, какие посчитает нужным. Это делается в общем-то без оглядки на то, насколько «умными» будут новые санкции.

Примером «привыкания» к санкциям стал опубликованный 26 января 2026 года Регламент ЕС 2026/261. Он закрепляет обязательный поэтапный отказ от импорта российского природного газа. В свою очередь, Регламент ЕС 2026/261 опирается на так называемый REPowerEU — утвержденный в 2022 году политический план диверсификации источников энергоснабжения. Теперь эмбарго на газ из РФ становится юридически обязательным. Это ставит крест на любых попытках восстановить экспорт газа в Европу.

В России практически не комментировали введение Регламента ЕС 2026/261 несмотря на то, что это решение окончательно возводит санкционную стену против российского газового рынка. Напомню, что ЕС уже запрещает удовлетворять требования российских лиц, если они связаны с санкциями (статьи 11 Регламентов ЕС 269/2014 и 833/2014), или признавать решения инвестиционных арбитражей по искам подсанкционных инвесторов против стран ЕС (Регламент ЕС 2025/1494). Если Регламент ЕС 2026/261 и обсуждается в медиа, то только в связи с тем, что Венгрия пытается оспорить его в Суде ЕС. Выглядит так, что обсуждать юридическое эмбарго на российский газ просто нет смысла: мы уже привыкли, что все российское запрещается просто по принципу принадлежности.

Отдельно отмечу, что Евросоюз заявляет, что REPowerEU и Регламент ЕС 2026/261 направлены на обеспечение «зеленого перехода». Хочу поделиться недавним личным воспоминанием. На пересадке в аэропорту Абу-Даби я обратил внимание на рекламный баннер крупнейшей энергетической компании из Евросоюза. Он рекламировал газ как самое экологичное и прогрессивное топливо.

Заставляет задуматься — как тогда запрет на российский газ вредит «зеленому переходу»? Или российский газ менее экологичен и прогрессивен? «Умные» санкции в действии.

Санкции, давно ставшие фронтальными — если не сказать тотальными,— часто вводятся и без анализа адресата, и без обдумывания их последствий. Думаю, этот тренд никуда не уйдет и к тому формату, который ЕС изначально называл «умными» санкциями, уже не будет возврата.

Могу отметить, что в ЕС и в России эффект и смысл санкций воспринимаются по-разному. Для ЕС они давно стали средством политического сигнализирования, возможность реального влияния на действия РФ отошла на второй план. При этом для российских лиц санкции связаны с ограничениями, которые порой нарушают нормальную жизнедеятельность. Текущая политика ЕС означает, что под санкции может попасть в целом кто угодно. Скажу больше — санкционные ограничения могут затронуть любое российское лицо даже без формального попадания в санкционные списки. Но это не значит, что российские лица бессильны перед лицом фронтальных санкций.

У российских лиц сохраняется право на убедительный судебный ответ.

Евросоюз пытается сохранить видимость внутреннего единства. Мне кажется, что эта «видимость» уже никого не обманывает. В действительности каждый новый санкционный шаг проходит через борьбу, которая порой скатывается почти в истерику. Я уже упоминал выше, что Венгрия пошла в Суд ЕС, намереваясь доказать, что Регламент 2026/261 нарушает принцип энергетической солидарности внутри Евросоюза.

Еще более ярким примером стала развернувшаяся осенью 2025 года борьба за так называемый репарационный заем. Евросоюз пытался изъять активы ЦБ РФ, заблокированные в Euroclear, для поддержки Украины. План «репарационного займа» предусматривал «возврат» средств ЦБ РФ — в случае если РФ выплатит репарации или Украина добровольно вернет свой долг Евросоюзу. Иными словами, план «репарационного займа» не предусматривал возврата средств ЦБ РФ.

Российские лица оказали активное влияние на политическую борьбу вокруг «репарационного займа». На момент начала политических обсуждений, частные инвесторы уже заявили о намерении начать инвестиционные арбитражи против стран ЕС, в первую очередь Бельгии. Немалую роль в давлении на ЕС сыграл и ЦБ РФ, который открыто пригрозил, что пойдет оспаривать действия ЕС во все доступные инстанции. Бельгия публично заявляла, что опасается исков в инвестиционный арбитраж или Суд ЕС от ЦБ РФ. Причем не просто заявляла об опасениях, а прямо указывала, что сделает все, чтобы разрушить планы Евросоюза, которые могут вылиться в проблемы конкретно для Бельгии. Так и получилось: риск международного разбирательства по иску ЦБ РФ оказался слишком велик и поэтому план изъять активы ЦБ РФ был отложен в долгий ящик. По всей видимости, для закрепления эффекта ЦБ РФ в прошлом месяце подал в Суд ЕС иск об оспаривании европейского регламента о бессрочной заморозке активов.

Этот пример показывает: решающую роль в панике Брюсселя сыграло именно международное право и юридическое давление.

Риски международных разбирательств способны заставить европейские страны пересмотреть свои планы. Санкционная машина начинает давать сбой, когда российские лица дают ей юридический отпор.

Отмечу, что политика ЕС в отношении ЦБ РФ изменилась в отсутствие судебного или арбитражного решения против ЕС. Сам факт возможного разбирательства уже повлиял на принимаемые решения. Это происходит потому, что ЕС стремится избежать самой возможности независимой и авторитетной оценки его действий международными арбитрами. Особое влияние эта угроза приобретает в том случае, если процесс хотя бы частично является публичным и доводы российских лиц доступны широким массам. Именно поэтому ЕС и его государства-участники всегда активно борются за проведение арбитражей строго конфиденциально.

Правовые средства защиты по международному праву остаются доступны не только ЦБ РФ, но и инвесторам из России, причем как компаниям, так и физическим лицам. В первую очередь я имею в виду инвестиционный арбитраж. Это механизм, по которому частный инвестор может инициировать спор против государства из-за изъятия активов или несправедливого обращения с ним. У РФ действуют двусторонние договоры по защите инвестиций с большинством стран ЕС, в том числе Бельгией и Люксембургом, где заморожено существенное количество активов. Есть договоры и с другими юрисдикциями, например, с Францией. Это означает, что против всех этих стран могут быть поданы иски. Аналитические заметки, подготовленные консультативными центрами по заказу европейских органов, предупреждают, что у стран Евросоюза существует явный риск проиграть такие споры.

Сохраняется доступность и коммерческого арбитража. Наиболее частая категория дел, с которой в него обращаются наши доверители,— неисполнение контрагентом обязательств со ссылкой на санкции, даже если они формально не применяются. Часто, если сотрудничество с российским лицом становится невыгодным по коммерческим или политическим причинам, иностранные компании стремятся притянуть санкции для ухода от ответственности.

В арбитраже такая стратегия не срабатывает, и российским лицам регулярно удается доказывать, что санкции неприменимы, и взыскивать компенсацию.

Мой тезис прост: если оппонент делает шаг, не реагировать нельзя. Обращение в международный арбитраж — систему, параллельную государственным судам,— имеет реальный эффект уже до вынесения решения, особенно по спорам против суверенных государств. При этом достижение арбитражного решения также вполне реально и позволяет оценить санкции с точки зрения права, а не политического интереса.

