В Оренбуржье для большегрузов закроют дорогу Светлый — Восточный

В Светлинском районе на дороге Светлый — Восточный будет временно ограничено движение для транспортных средств общей массой от 12 тонн и выше. Запрет будет действовать с 10 апреля по 15 мая включительно, сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасный проезд на трассе в связи с выявлением дефектов и повреждений, вызванных движением тяжеловесного транспорта.

По данным на 18:00 (MSK+2) 9 апреля, подтопленными остаются шесть низководных мостов и один участок с переливом талых вод.

Руфия Кутляева