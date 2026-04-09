Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье для большегрузов закроют дорогу Светлый — Восточный

В Светлинском районе на дороге Светлый — Восточный будет временно ограничено движение для транспортных средств общей массой от 12 тонн и выше. Запрет будет действовать с 10 апреля по 15 мая включительно, сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасный проезд на трассе в связи с выявлением дефектов и повреждений, вызванных движением тяжеловесного транспорта.

По данным на 18:00 (MSK+2) 9 апреля, подтопленными остаются шесть низководных мостов и один участок с переливом талых вод.

Руфия Кутляева