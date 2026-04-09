В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. До конца суток 9 апреля в отдельных районах региона прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Метеорологи прогнозируют сильные осадки и ливни, которые будут сопровождаться грозовой активностью и выпадением града. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Специалисты призывают жителей региона проявлять внимательность и осторожность в связи с неблагоприятными метеоусловиями.