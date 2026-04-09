Двух подростков осудили в Томской области за диверсию по заданию Украины

Северский горсуд Томской области вынес приговор в отношении двух подростков, обвиняемых в диверсии (ч.1 ст. 281 УК РФ). Их приговорили к двум годам и семи месяцам в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, сообщает областное управление ФСБ.

По данным органов госбезопасности, фигуранты дела по заданию представителей спецслужб Украины совершили поджог релейных шкафов для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

Уточняется, что осужденных поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Томской области.

Александра Стрелкова