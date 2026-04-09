Нытвенский метзавод закончил год с крупным убытком

АО «Нытва» опубликовало финансовые показатели за 2025 год. Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 2,22 млрд руб. Это на 30,9% меньше показателя предыдущего года (3,21 млрд руб.). Чистый убыток компании составил 300,7 млн руб. Годом ранее АО демонстрировало чистую прибыль в размере 23 млн руб. Дебиторская задолженность на конец 2025 года снизилась до 4,5 млн руб.

Отрицательные чистые активы предприятия на конец 2025 года составили 590 млн руб. против 289 руб. в 2024-м. В отчете отрицательная динамика объясняется высокой конкурентной средой на рынке металлопродукции, необходимостью оплаты штрафов и неустоек за несвоевременную оплату по хозяйственным договорам. В документе указано также, что АО «Нытва» намерено продолжить реализацию инвестпроектов, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции в качестве одной из мер для решения сложившейся финансовой ситуации.

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.