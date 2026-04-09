Выручка МУП «КТТУ» за первый квартал года сократилась на 3,9%

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» по итогам первого квартала 2026 года перевезло 27,87 млн пассажиров, увеличив показатель на 0,3% в годовом выражении, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе предприятия. При этом выручка сократилась на 3,9% — с 1,245 млрд до 1,196 млрд руб., что в компании связывают с неполным возмещением выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан со стороны министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Рост пассажиропотока обеспечили трамваи и автобусы: перевозки на трамвайных маршрутах увеличились на 2,3%, на автобусных — на 0,6%. В то же время троллейбусный сегмент продемонстрировал снижение на 6,4%. Среднесуточная загрузка трамваев выросла с 75 до 76 пассажиров в час, тогда как у троллейбусов показатель сократился с 43 до 40, у автобусов остался на уровне 42 пассажиров в час.

В перевозочном процессе задействованы 942 водителя и 921 кондуктор. В компании также отметили рост средней заработной платы сотрудников: с 68,2 тыс. руб. в октябре 2024 года до 72,5 тыс. руб. в октябре 2025 года.

Вячеслав Рыжков