Количество выданных в Прикамье розничных кредитов выросло на 21,7%

В марте 2026 года в Пермском крае было выдано 64,6 тыс. розничных кредитов, что на 21,7% больше, чем в феврале (53,1 тыс. кредитов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России количество выданных в марте кредитов составило 3,34 млн против 2,82 млн в феврале (рост на 18,4%). В годовом выражении этот показатель вырос на 25,8%. Наибольшее количество выданных кредитов в прошлом месяце было отмечено в Москве (233,0 тыс.), Московской области (206,8 тыс.) и Краснодарском крае (148,5 тыс.).