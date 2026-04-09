Из Ростовской области впервые с 2018 года экспортировали овсяную крупу

Ростовская область впервые с 2018 года возобновила экспорт нескольких зерновых культур. С начала 2026 года из региона отгрузили овсяную крупу, семена конопли и другие виды продукции, сообщает пресс-служба Донского филиала ЦОК АПК.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, в Казахстан в марте направили из региона 4 т канареечника, 4 т семян конопли, 2 т проса и 1 т овсяной крупы. Вся отправленная продукция предназначается для пищевых целей. Сербия впервые получила поставку чечевицы объемом 22 т, включая 16 т красной и 6 т желтой. В Беларусь также впервые экспортировано 5 т канареечника. Ранее подобную продукцию приобретала Турция — в 2024 году ее закупка составила 62 тонны.

Монголия возобновила приобретение семян горчицы: в 2026 году туда отгружено 0,7 тыс. т. Предыдущая поставка в эту страну была осуществлена в 2024 году и составляла 3 тыс. т.

В первом квартале 2026 года донская лаборатория выдала 1,2 тыс. международных сертификатов различных типов, включая сертификат здоровья, диоксинов, пестицидный, афлатоксиновый, non-ГМО, радиологический, качества и другие, а также 715 сертификатов безопасности и качества.

Константин Соловьев