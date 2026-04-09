Пострадавшую в ДТП с автобусом под Саратовом девочку перевезли лечиться в Москву

Пострадавшая в аварии с автобусом в Саратовской области 12-летняя девочка продолжает лечение в Москве. Еще двое детей остаются в стационаре областной детской клинической больницы Саратова, другие выписаны, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

3 апреля на трассе Нижний Новгород — Саратов произошло ДТП. Водитель автобуса почувствовал себя плохо и скончался на месте. В автобусе находились 23 ребенка, ехавших на экскурсию в пензенский зоопарк, и несколько взрослых сопровождающих. Семь человек, среди которых пятеро детей, были госпитализированы и эвакуированы в Саратов с помощью санавиации. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Перевозчика Алексея Никифорова суд отправил под домашний арест на два месяца.

12-летнюю школьницу экстренно прооперировали в Петровской районной больнице. После стабилизации состояния девочку санавиацией переправили в федеральный центр, Российскую детскую клиническую больницу. Сейчас, по словам главы ведомства, она идет на поправку, сообщили РИА Новости.

Господин Дудаков отметил, что губернатор Роман Бусаргин и правительство региона оказывают семье необходимую помощь. Он также добавил, что ежедневно находится на связи с московской больницей и родителями девочки.

Нина Шевченко